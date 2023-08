Voorzichtig optimisme na gesprek tussen taxibranche en drag queens

De problemen zijn niet nieuw, en pogingen om drag queens een veilige taxirit te garanderen waren er jaren geleden ook al. Het gaat dan ook niet om incidenten maar om een structureel probleem, erkennen deelnemers na een nieuwe gespreksronde. "Dit is iets van de lange adem."

Gesprek tussen taxibranche en dragqueens - NH Nieuws

"Hier, neem maar mee. Ik heb er nog wel een paar." Donald Collins overhandigt een stapeltje papieren. Allemaal verhalen van queers die zich onveilig voelen. "En niet alleen drag queens. Dit raakt onze hele gemeenschap." Collins, als drag queen Skyla Versai een vertrouwd gezicht in Amsterdam, weet waar hij het over heeft. Zondagavond 6 augustus werd hij als Skyla, na een klus in de Reguliersdwarsstraat, geweigerd voor een taxirit. Toen Skyla verhaal haalde, reed de chauffeur hard weg en schampte Skyla in het voorbij. Die hield er niets aan over, maar besloot aangifte te doen.

Donald Collins verzamelde ervaringen van queers die zich onveilig voelen in Amsterdam - AT5

Verhalen van drag queens die geweigerd worden voor een taxirit zijn nauwelijks meer te tellen. Aan tafel, dinsdagmiddag in een kroeg in de Reguliers, zijn vertegenwoordigers van de taxibranche, de homohoreca en de drag-gemeenschap het over één ding roerend eens: dit zijn geen incidenten, maar een structureel probleem. Lange adem "Dat betekent ook dat een oplossing iets is van de lange adem", zegt Richard Keldoulis. Als drag queen Jennifer Hopelezz werd hij al vaker geweigerd voor een rit. Collins beaamt dat: "Een quick fix is er niet." Om de problemen te verhelpen, is er volgens de aanwezigen een cultuuromslag nodig bij de taxichauffeurs. Danielle Jiskoot is oprichter van The Diverse Agency, een bureau dat veel bekende drag queens managet en promoot. "Denk dan aan bewustwordingscampagnes, om te zorgen dat chauffeurs beter weten wie er in de taxi stapt."

"We moeten duidelijker weten wat er gebeurt" Danielle Jiskoot, The Diverse Agency