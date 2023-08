Traumahelikopter landt midden op Stationsplein

Een traumahelikopter is vanmiddag pal voor het Centraal Station geland. De politie zette iets voor 17.00 uur het plein af, waar enkele minuten later de helikopter landde.

De landing trok veel bekijks op het altijd drukke plein voor het stationsgebouw, waar de spits net begonnen was. Op beelden die AT5 kreeg doorgestuurd is te zien hoe de helikopter landt en veel mensen vanachter de afzettingen toekijken.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de helikopter uitrukte voor een reanimatie in een hotel aan de Oosterdoksstraat. 'Dit was de beste plek om te landen', aldus de woordvoerder. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding voor de reanimatie en wat er precies is gebeurd in het hotel.

Afgelopen zondag landde een traumahelikopter midden op de Dam vanwege een fietsongeval.