Beverwijk past voorstel nieuw parkeerbeleid na veel commentaar een beetje aan

Het plan om parkeren in het centrum van Beverwijk vanaf 2024 duurder te maken is een beetje aangepast. Beverwijkers waren in juni kritisch op de nieuwe parkeerplannen en noemden die 'geldklopperij'. De gemeente heeft in een nieuw voorstel water bij de wijn gedaan.

Parkeerbeleid Beverwijk - Koen Bugter / NH

In juni kwam de gemeente Beverwijk met het plan om alle blauwe zones in het centrum betaald parkeren te maken tussen 9 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Ook zou er een einde komen aan gratis parkeren op zaterdag. Per uur moet je straks overal in het centrum tussen de 25 cent en 3 euro per uur betalen.

De nieuwe plannen in een notendop Parkeren op zaterdag zal niet meer gratis zijn;

Ook in de blauwe zones wordt het betaald parkeren;

De gemeente gaat strenger handhaven;

Niet meer dan twee parkeervergunningen per huishouden;

Nieuwe bewoners krijgen niet meer dan één parkeervergunning.

Waarom wil Beverwijk de bestaande parkeerregels eigenlijk veranderen? Dat legt collega Bart Kerstjens in deze explainer uit. Tekst loopt door onder de video.

Bart legt het uit: parkeren in Beverwijk - NH Nieuws

Niemand op de Breestraat In de aangepaste versie van de nieuwe plannen blijft parkeren op zaterdag de eerste twee uur nog wel gratis. Zo komt de gemeente bezorgde winkeliers tegemoet. Zij waren namelijk bang dat het winkelend publiek wegblijft uit de stad. "Ik ben bang dat er dan helemaal niemand meer op de Breestraat komt om boodschappen te doen", zei een bezorgde ondernemer twee maanden geleden tegen NH. "En het is al zo leeg op de Breestraat." Het liefst wilden zij dat de Breestraatbezoekers ook doordeweeks een tijdje gratis zouden kunnen parkeren, maar dat gaat niet gebeuren. Wethouder Jaqueline Dorenbos: “De wens van winkeliers om dit ook doordeweeks te doen, bleek financieel te belastend voor het parkeerfonds.” Zie die en andere reacties in dit item over de bewonersbijeenkomst in juni. Tekst loopt door.

Beverwijkers waren kritisch op nieuw parkeerbeleid - NH Nieuws

De parkeerplannen zijn op nog meer punten aangepast. Rondom het Kennemer Theater geldt het betaald parkeren straks tot 10 uur 's avonds in plaats van 7 uur. De verandering is volgens de gemeente een gevolg van 'een zienswijze over de parkeerdruk rondom het Kennemer Theater, ondertekend door maar liefst 93 omwonenden'.

Bewoners zijn de ogen en oren Volgens Dorenbos blijft er ook na de invoering van het nieuwe parkeerbeleid ruimte voor praktische aanpassingen: “Betaald parkeren staat of valt bij een adequate handhaving. Een scanauto aanschaffen duurt minimaal een half jaar, dus gaan we in het voorjaar extra handhavers inzetten." "Ook willen we actief letten op eventuele negatieve bijeffecten van het nieuwe beleid en daar zo snel mogelijk op bijsturen. We vragen inwoners, ondernemers en bezoekers ons daarover te blijven voeden. Zij zijn onze dagelijkse ogen en oren in de stad”, zegt Dorenbos.

De veranderde parkeerplannen zijn een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet ze nog goedkeuren.