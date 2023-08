Nul op het rekest na protest: Haarlemse taxichauffeurs mogen Zandvoort niet in

Share to Nextdoor

Woedend zijn de Haarlemse taxichauffeurs over de manier waarop de gemeente Zandvoort met hun belangen omspringt. Doordat ze tijdens het weekeinde van de Dutch Grand Prix niet naar de badplaats mogen rijden, lopen ze honderden euro's mis. Wethouder Jan-Jaap de Kloet is gevoelig voor de argumenten van de chauffeurs, maar voor de komende editie van de F1 is er niets meer te regelen.

Met veel kabaal parkeren de taxichauffeurs op de Grote Krocht - Fred Segaar/NH Nieuws

Om hun argumenten kracht bij te zetten, kwamen vanmiddag een stuk of twintig taxi's uit Haarlem in colonne en luid claxonnerend de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort binnen rijden. De mannen benadrukten dat ze er geen enkel probleem mee hebben dat Zandvoort een groot autosportevenement huisvest, maar waarom moeten zíj daar het slachtoffer van worden? En waarom houdt de gemeente zo star vast aan het groene mobiliteitsplan? Zelfs 's nachts, als er geen treinen meer rijden, mogen zij geen klanten vervoeren. En waarom krijgen collega's uit Bloemendaal wél een doorlaatpas? Levendige handel Nou, misschien omdat het beeld bestaat dat Haarlemse taxichauffeurs de afgelopen twee edities gebruik hebben gemaakt van een levendige handel in doorlaatbewijzen, waardoor veel meer verkeersbewegingen ontstonden dan de gemeente Zandvoort lief is? Woordvoerder Salim Belgnaoui neemt de tijd om namens de taxichauffeurs uit te leggen dat dit een hardnekkig misverstand is. Het zijn volgens hem een paar Amsterdamse collega's die misbruik hebben gemaakt van de situatie. "Heel vervelend dat wij er nu op worden aangekeken", zegt hij in afwachting van de delegatie van de gemeente Zandvoort. Autoluw Begrijp hem niet verkeerd, Belgnaoui snapt best dat Zandvoort autoluw moet zijn tijdens de Dutch Grand Prix. Daar dankt het evenement per slot van rekening zijn groene reputatie aan. "Maar wat maken die 75 autobewegingen uit in een heel weekeinde?", vraagt hij zich hardop af. Geld Hij vervolgt: ''Het gaat het ons er heus niet alleen om dat wij hierdoor geld laten liggen. Je hebt ook te maken met Zandvoorters die op Schiphol terugkomen van vakantie. Die moeten we bij Nieuw Unicum (revalidatiecentrum aan de rand van de gemeente, red.) uit de auto zetten. Heel vervelend voor ze. En wat te denken van oudere mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten?'' Tekst gaat verder onder de foto.

Burgemeester David Moolenburgh, wethouder Jan-Jaap de Kloet en Niels Markensteijn van de Dutch GP (vlnr) praten met taxichauffeur Salim Belgnaoui - Fred Segaar/NH Nieuws

Als burgemeester David Moolenburgh, wethouder Jan-Jaap de Kloet en Niels Markensteijn van de Dutch Grand Prix zijn gearriveerd, herhaalt Belgnaoui zijn betoog. Hij krijgt steun van Edwin Gorter van de Haarlemse Taxi Vereniging. Omringd door collega-chauffeurs en belangstellend winkelpubliek verwijst Gorter naar gesprekken die hij heeft gevoerd met Zandvoortse ambtenaren over dit onderwerp. Gesprekken Gorter heeft voorstellen gedaan het aantal autobewegingen in de hand te houden door pas een taxi toe te laten als een collega Zandvoort verlaat. Hij heeft de indruk gekregen dat de ambtenaren er wel oren naar hadden, maar Moolenburgh zegt niet van de gesprekken op de hoogte te zijn. De burgemeester verwijst naar afspraken die voor een periode van drie jaar zijn gemaakt. "Die liggen er en bieden geen ruimte er nu over te praten." Woordvoerder Markensteijn van de Dutch GP voegt toe: "We hebben zóveel geld in bereikbaarheid van het circuit gestoken. Dan kunnen we de plannen nu niet zomaar veranderen." Toezegging Burgemeester Moolenburgh doet wel de toezegging na de Grand Prix verder te praten, want hij snapt de gevoeligheid. Maar vraagt tevens om begrip. Hij moet 'ergens een grens trekken.' Hij doelt daarbij specifiek op de keuze wél doorlaatbewijzen aan Zandvoortse en Bloemendaalse taxichauffeurs te verstrekken en niet aan die uit Haarlem. "Als ik ze nu wél aan Haarlem geef, zijn jullie collega's in Hoofddorp weer boos dat zíj ze niet krijgen. Zo blijf je aan de gang."