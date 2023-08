Hitsige Warmetuuters sluiten kermis af bij sluitende Snackbar de Evenaar

Warmetuuters en omwonenden kwamen dit weekend massaal naar de kermis in Warmenhuizen. Vandaag werd de laatste dag gevierd die bij Snackbar de Evenaar van eigenaar Mats Ligthart al vroeg begon. Een bijzondere dag: want het is de laatste dag voordat de eigenaren met pensioen gaan. Niet in een attractie dus, maar vooral bierdrinkend genieten de kermisgangers van de laatste dag bij de snackbar.