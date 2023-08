Politie ontdekt drugspand in Lijnden na overdracht tassen langs A4: acht man opgepakt

De politie heeft vorige week acht mensen aangehouden die worden verdacht van de handel in softdrugs. Een van hen werd opgepakt op een parkeerplaats langs de A4, de anderen bij een bedrijfspand in Lijnden.

Als agenten donderdagavond op een parkeerplaats langs de A4 zien hoe vanuit een auto tassen in een andere auto worden overgeladen, gaan ze op onderzoek uit. Zodra de geloste auto is vertrokken, zetten ze de achtervolging in.