Wordt racebaan op Haarlemse Nagtzaamstraat eindelijk veilig om over te steken?

De Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost, die officieel een 30 km weg is, maar te boek staat als een racebaan, wordt eindelijk opnieuw ingericht. Wegversmallingen en een verlicht zebrapad moeten de snelheid uit het autoverkeer halen, iets waar de omwonenden al jaren om vragen.

"Ik hoop dat het genoeg is, maar ik betwijfel het nog wel." Een paar oudere mannen die in de Teylerflat nabij de werkzaamheden wonen, hebben nog zo hun bedenkingen. Want niet alle wensen van de bewoners zijn ingewilligd, zoals de aanleg van verkeersdrempels. De weg wordt nu op drie plekken smaller gemaakt, zodat de auto's die elkaar tegemoet komen, op elkaar moeten wachten om te passeren. Kruisingen worden gelijkwaardig gemaakt, waarbij rechts dus voorrang heeft. En het zebrapad bij de Franciscus Xaveriusschool krijgt een make-over met lichtjes en een stoepje in het midden. Ook wordt de schoolzone daar vergroot en met rood asfalt duidelijker zichtbaar gemaakt.

Gaspedaal De Nagtzaamstraat werd pas vier jaar geleden helemaal opnieuw ingericht en kreeg toen de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Omdat er een belangrijke buslijn door de straat loopt, kunnen er volgens de gemeente geen drempels aangelegd worden. Dat resulteerde in een rechte weg, waar automobilisten geneigd zijn even het gaspedaal in te trappen.

"Het is nog steeds niet een echte 30km-weg. Er zijn nog steeds stukjes straat waar je even hard kan optrekken." buurtbewoner

Buurtbewoners protesteerden en een gemeenteraadslid ging elke vrijdag opvallend met een snelheidsmeter langs de kant van de weg staan, om te registeren hoe hard er werd gereden en om automobilisten af te schrikken. Maar nu pas heeft de gemeente besloten om die herinrichting weer een beetje aan te passen. Teylerplein "Het kan alleen maar beter worden", is de conclusie van de toekijkende mannen. Een andere buurtgenoot denkt ook dat de vaart er nu wel uitgehaald zal worden. "Maar eerst zien en dan geloven. Het is nog steeds niet een echte 30 kilometer weg. Er zijn nog steeds stukjes straat waar je even hard kan optrekken. Ik betwijfel of mijn kinderen straks veilig de weg over kunnen steken naar het Teylerplein." Mogelijk komt er op die plek alsnog een veilige oversteekplaats, als het plein met oude speeltoestellen een facelift krijgt. Dat zou veel ouders die aan de Nagtzaamstraat wonen meer gemoedsrust geven. Kijk hier naar de reportage uit 2020, toen bewoners fel protesteerden tegen de racebaan voor hun deur.