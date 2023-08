Mysterieuze Zwanenburgse weldoener schenkt gulle donaties aan dorp na overlijden

Een vrouw uit Zwanenburg heeft na haar overlijden een grote schenking aan haar dorp gedaan. Vijf maatschappelijke initiatieven uit het dorp krijgen morgen een flinke cheque uitgereikt. De identiteit van deze gulle gever blijft echter een mysterie.

Beheerder Carolien van kinderboerderij De Knuffelweide voor het oude kippenhok - Eigen foto

Na het overlijden van deze inwoonster ontving de dorpsraad Zwanenburg/Halfweg een grote schenking. "We hebben besloten om dit geschonken bedrag te verdelen onder verschillende maatschappelijke initiatieven binnen het dorp", zegt Peter Vreeswijk, voorzitter van de dorpsraad. Wie de betreffende vrouw is geweest, wil de dorpsraad niet zeggen. Het bedrag van de donaties en wie de ontvangers zijn, wordt tijdens de uitreiking onthult. Wel is al bekend dat een van de schenkingen naar het kippenhok van De Knuffelweide in Zwanenburg gaat. Kippenhok Het oude kippenhok was overduidelijk aan vervanging toe, bleek toen NH in februari bij de kinderboerderij langsging. Dit kwam deels doordat de ratten het kapot hadden geknaagd. "Het oude hok, dat was echt op", vertelt Ilma, beheerder en begeleider bij de kinderboerderij.

"Het hele dorp heeft meegeholpen" Ilma, kinderboerderij de Knuffelweide

De kinderboerderij probeerde meer dan 10.000 euro bij elkaar te krijgen om een nieuw kippenhok te kunnen bouwen. "Met elke schenking zijn we blij. En geloof me, we hebben er een heleboel gekregen. Het hele dorp heeft meegeholpen." Tekst gaat verder onder de voor- en nafoto.

Ondanks dat de kinderboerderij het geld nog niet bij elkaar had, staat er sinds juli een nieuw kippenhok. "Het moest echt snel vervangen worden", vertelt ze. "Dat is deels gedaan met voorgeschoten geld." De cheque zal hier een grote bijdrage aan leveren en het resterende bedrag wordt door de dorpsraad bijgelegd. Binnenkort mogen de kippen hun nieuwe ruime hok in. "Maar we gaan het hok eerst nog inrichten." De kippen krijgen onder andere een zandscharrelbak en klimmogelijkheden, zoals zitstokken.

Het nieuwe kippenhok wordt gebouwd - De Knuffelweide in Zwanenburg

De overhandiging van de donaties is 26 augustus om 16.00 uur in het Stoomgemaal in Halfweg. Wanneer na de uitreiking meer bekend is over de andere initiatieven zullen ook zij door NH belicht worden.