Halfweg en Zwanenburg zuchten onder 'vreselijke stank', maar waar komt het vandaan?

Poep, rottend voedsel of stank uit het riool? Inwoners van Halfweg en Zwanenburg knijpen hun neus dicht vanwege een 'zurige smerige lucht', maar twijfelen waar de stank vandaan komt.

"Het hele dorp stinkt helaas", zegt Derya Demir-Özen. "Het is echt overal." Dat bevestigen andere inwoners in een Facebook-bericht uit de (besloten) Facebook-groep Je bent Zwanenburger/Halfwegger als....

Poeplucht

Veel dorpsbewoners klagen over de geur, maar waar die vandaan komt, is onderwerp van discussie. Een man herkent een poeplucht, een Zwanenburgse denkt aan rottend voedsel en weer een ander is ervan overtuigd dat de stank uit het riool komt.

Er zijn al jarenlang problemen met de riolering in de dorpen. Op maar liefst vijftien plekken gaat komende anderhalf jaar de schop in de grond. De gemeente gaat achterstallig onderhoud aanpakken, waaronder ook de oude en versleten riolering. "Wij zijn daar niet met het riool bezig", vertelt Petra Faber, woordvoerder van gemeente Haarlemmermeer aan NH.