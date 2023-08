Sportschool Splash failliet verklaard

Sportschool Splash aan de Lijnbaansgracht is vorige week failliet verklaard. De deuren van de sportschool, die geliefd is onder homoseksuele mannen, zijn sinds vandaag gesloten. Onverwacht hoge kosten en de aanhoudende gevolgen van corona hebben de healthclub naar eigen zeggen de das om gedaan.

"Het gaat al enige tijd financieel niet goed met Splash. Dit komt voort uit een combinatie van factoren die onze geliefde healthclub, het levenswerk van mijn partner, hebben beïnvloed", zo schrijft eigenaresse Astrid Robert in een mail aan de leden.

De sportschool werd in 1985 opgericht door Jacob Gelt Dekker en trok sinds het begin veel homoseksuele leden. In 1993 nam Theo Robert de zaak over en de club bleef zijn geliefde status houden in de homogemeenschap. Sinds het overlijden van Theo in 2017 werd de sportschool gerund door zijn vrouw Astrid.

Beperkingen en lockdowns

Uit de mail komt naar voren dat de onverwachte hoge kosten waar de sportschool mee te maken kreeg, de financiële stabiliteit hadden aangetast. Ook de gevolgen van de coronapandemie hadden een 'enorme impact' op de kas van de club. "De beperkingen, lockdowns en voortdurende onzekerheid hebben geleid tot aanzienlijke vermindering van inkomsten en lidmaatschappen."

De medewerkers van de sportschool hebben de laatste maanden geprobeerd het tij te keren, maar dat is niet gelukt. "We hebben alles gedaan om het levenswerk van mijn man te continueren. Het is heel verdrietig dat ik dit nieuws moet brengen." Robert bedankt daarnaast de loyaliteit en steun van de leden door de jaren heen. "Als gemeenschap hebben wij veel mooie en pijnlijke momenten met elkaar gedeeld en relaties opgebouwd die wij koesteren. Hoewel dit hoofdstuk ten einde komt, hopen wij dat de levensstijl en mindset waar Splash voor stond, behouden zal blijven."

De curator die is aangesteld, onderzoekt of er een doorstart mogelijk is voor Splash. De sportschool kan daarom op het moment nog geen duidelijkheid geven aan de leden over lopende lidmaatschappen en tegoeden