Even langs de Sproetenbus om plekjes te laten controleren op huidkanker

Huidkanker is, volgens onder meer KWF Kankerbestrijding, de meest voorkomende soort kanker in Nederland met jaarlijks 83.300 mensen die de diagnose krijgen. Dat de Sproetenbus in de IJmond staat is niet geheel toevallig, want Noord-Holland is met haar zonovergoten kuststreek een van de provincies met de meeste diagnoses van huidkanker in Nederland.

Dermatoloog

De Sproetenbus werkt samen met een professionele dermatoloog. Zorgpersoneel ontvangt cliënten in de bus en zij maken foto's van de verdachte vlekjes die dan, zonder tussenkomst van een huisarts, rechtstreeks naar de dermatoloog worden doorgestuurd. De uitslag volgt dan binnen twee weken. Pauline van der Gulik is een van de initiatiefnemers en de directeur van de Sproetenbus en zij heeft de openingstijden aangepast op de enorme vraag. "Het loopt echt storm. We zijn bezig met een pilot om te zien hoe het gaat. Mensen stonden in de rij. Cliënten melden zich nu eerst online aan om een afspraak in te plannen. We zijn door de enorme zorgvraag nu ook 's avonds en in de weekenden open."

Laagdrempelig

Een heer op leeftijd legt uit waarom hij kiest voor de Sproetenbus. "Ik ben hier omdat het toch laagdrempelig is. Mijn vrouw spoorde mij aan om even langs te gaan met een plek op mijn arm waar ik al lange tijd mee loop. Het is goed om het zekere voor het onzekere te nemen." Ook een moeder met twee kinderen is blij met de laagdrempelige bus. "Ik hoef niet eerst aan de telefoon te hangen voor een afspraak bij de huisarts en dan weer te wachten." Overigens moet er wel online een afspraak gemaakt worden.

Huidkanker ontstaat meestal door beschadiging van de huidcellen door teveel blootstelling aan UV-straling. Je komt in aanraking met UV-straling door de zon, maar ook door bijvoorbeeld onder een zonnebank te gaan liggen.

Levensreddend

Het Universitair Medisch Centrum zegt daarom in haar voorlichting: "Het is belangrijk om je goed te beschermen tegen UV-straling zoals zonlicht. Dit kan door beschermende kleding te dragen zoals een zonnehoed en zonnebril als de zon schijnt. Ook bescherm je jezelf tegen UV-straling door je goed in te smeren met een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor. Het is belangrijk om elke plek die op de huid verandert in uiterlijk of grootte door een arts te laten controleren. Bij ernstige vormen van huidkanker, zoals melanoom, kan vroege herkenning en behandeling zelf levensreddend zijn." De Sproetenbus is een van de plekken waar je in ieder geval nog de komende week op afspraak langs kunt, maar de huisarts volstaat dus ook voor controle van een verdachte plek.