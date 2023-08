Omrijden geblazen: A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht dit weekend in één richting dicht

De A9, vanaf knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht, gaat van vrijdagavond tot maandagochtend dicht. Het gaat alleen om de richting Amsterdam/Utrecht. Verkeer dat in die richting rijdt, moet rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.

Het stuk van de A9 gaat vrijdag 1 september om 20.00 uur dicht en op maandag 4 september 5.00 uur weer open. Verkeer dat vanuit Schiphol/Haarlem richting Amsterdam/Utrecht rijdt, wordt omgeleid via de A4, A10 en de A2. Verkeer vanuit Amstelveen dat richting Amsterdam/Utrecht rijdt, wordt omgeleid via de A9, A4, A10 en de A2.

Slechts één rijstrook

Op de Burgemeester Boersweg is in beide richtingen slechts één rijstrook open. Dit kan extra reistijd opleveren. Van noord naar zuid blijft na deze periode slechts één rijstrook open. Dit wordt pas weer aangepast als het viaduct klaar is, wat nog jaren zal duren. Van zuid naar noord komen na deze periode wel weer twee rijstroken vrij.

"De Burgemeester Boersweg blijft open en goed begaanbaar, alleen met minder capaciteit", zegt Joyce Duivenvoorde, woordvoerder Rijkswaterstaat. Omrijden is volgens Rijkswaterstaat niet nodig.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.