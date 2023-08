Spectaculair: jacht van tientallen meters wordt naar buiten getakeld en gekanteld

Mulder Shipyard, dat zijn oorsprong kent in Zoeterwoude-Rijndijk, kocht begin vorig jaar een loods in Enkhuizen. In het vierde pand van dit bedrijf werd gestart met een scheepsromp van 36 meter, die in februari van dit jaar naar buiten werd gehaald en naar de hoofdvestiging werd gebracht.

Vandaag kon Mulder opnieuw een schip van tientallen meters uit de loods halen. Rond 10.00 uur zagen oplettende voorbijgangers hoe vier kranen naast en tegenover elkaar stonden opgesteld, om het schip uit de loods in Enkhuizen te takelen.

Romp wordt ondersteboven opgebouwd

Vanwege de werkzaamheden wordt de romp ondersteboven opgebouwd. Als dat eenmaal klaar is, moet deze worden gekanteld. Daarna kan de rest van de bouw uitgevoerd worden.

Het naar buiten halen van de romp levert spectaculaire beelden op. Omdat het met grote precisie moet gebeuren lijkt het niet snel te gaan, maar binnen een uur was het schip volledig omgedraaid.

Bekijk hieronder hoe het jacht naar buiten werd gehaald: