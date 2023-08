Jesper Karlsson gearriveerd in Italië voor medische keuring bij Bologna

Het kan niet lang meer duren voordat Jesper Karlsson zich speler van Bologna kan noemen. De Zweeds international is in Italië gearriveerd voor zijn medische keuring en zal een contract voor vijf jaar gaan tekenen. AZ gaat naar verluidt 11 miljoen euro ontvangen voor de vleugelaanvaller.

Het was geen geheim dat Karlsson een volgende stap in zijn carrière wilde maken. In het verleden werd de 25-jarige aanvaller al gelinkt aan clubs zoals Napoli, Bournemouth, Celta de Vigo en Lazio.

De afgelopen weken ontbrak Karlsson in de selectie van AZ vanwege een hamstringblessure. Volgens AZ-trainer Pascal Jansen liet Karlsson zich in België aan de kwetsuur behandelen. Afgelopen zondag in de 1-3 overwinning van AZ bij RKC zat Karlsson niet bij de selectie.

Karlsson kwam in de zomer van 2020 voor 2,6 miljoen euro over van het Zweedse IF Elfsborg. In zijn drie jaar in Alkmaar speelde hij 124 wedstrijden en scoorde hij hierin 46 keer. Bij Bologna komt Karlsson onder andere Sam Beukema tegen die deze zomer ook van AZ naar de Serie A-club vertrok.