Ingang station Amsterdam Zuid aan Parnassusweg twee weken eerder open dan verwacht

De ingang van station Zuid aan de Parnassusweg is twee weken eerder opengegaan. De afgelopen weken werd er voor de ingang gewerkt om ruimte te maken voor de toekomstige snelwegtunnels, maar de werkzaamheden verliepen volgens de projectorganisatie zonder tegenslagen. Treinreizigers kunnen daardoor sinds gisteren weer gebruik maken van de ingang.

De werkzaamheden bij de ingang aan de Parnassusweg begonnen op 12 juni. De ondergrondse leidingen die daar in de grond zitten moesten worden weggehaald om ruimte te maken voor de snelwegtunnel, waarvan de bouw rond 2028 moet beginnen. Treinreizigers konden daardoor voor een lange tijd alleen gebruik maken van de ingangen bij het Zuidplein en Gustav Mahlerplein.

De verwachting was dat de werkzaamheden zo'n kleine 13 weken zouden duren, maar alles verliep uiteindelijk zonder problemen. In totaal is er 7.740 meter aan telecomkabels weggehaald onder de grond, ook zijn er aanpassingen gedaan aan het riool en zijn er spanningskabels verwijderd.

Nu de werkzaamheden zijn afgerond is ook het fietspad dat naast de ingang loopt weer open. De fietsrekken, met plek voor zo'n 480 fietsen, zijn ook weer teruggeplaatst op hun oude vertrouwde plekje.