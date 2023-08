Honderden West-Friese kinderen genieten van waterfestijn, deze week meer gepland

Met fijne temperaturen en de zomervakantie die nog in volle gang is, trekt de West-Friese brandweer deze week naar verschillende speeltuinen in de regio voor een waterfestijn. Gisteren speelden honderden kinderen in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland en Stede Broec met het water. En tijdens de rest van deze week staan er waterspektakels gepland in andere West-Friese plaatsen.

Bij het Landje van Top in Enkhuizen, naast de Dromedaris, verzamelden gisteren tientallen kinderen om te spelen met het water dat door de brandweer op het veld werd gespoten. Ook werd voor het festijn een brandweerwagen met een kraan gebruikt, waardoor het water vanaf grote hoogte over de spelende kinderen en hun ouders heen kwam. WEEFF-fotograaf Peter Goedhart ging langs, en maakte een aantal mooie foto's van het waterfestijn die je hieronder kunt bekijken.

Daarnaast was het gisteren rond 19.00 uur druk bij de speeltuinen in andere West-Friese gemeenten. Zo stonden de brandweerkorpsen van Avenhorn, Stede Broec en Venhuizen klaar voor een welkome verkoeling op deze warme zomerdagen. Zo stond het korps van Avenhorn naast het veld bij Kwiek'78, werd de speeltuin aan de Spoorsingel in Bovenkarspel omgetoverd tot een groot waterballet, en werd eenzelfde festijn in Venhuizen gehouden bij de speeltuin tussen de Vliegende Faam en Stad Riga.

Ook de komende dagen wordt op verschillende plaatsen in West-Friesland een waterfestijn gehouden. Deze worden vaak kort van tevoren aangekondigd. Zo komt de brandweer in Hoorn - kazerne Zwaag - vanavond om 19.30 uur naar de Zuiderstraat. "Dus leg je zwemkleding en handdoek vast klaar, want die heb je zeker nodig", vertellen zij bij de aankondiging. Een kwartier later, om 19.45 uur, gaan de kranen open bij het strand in Schellinkhout.

Waterfestijnen een begrip in West-Friesland

Hoewel de brandweer vorig jaar geen waterfestijnen mocht organiseren vanwege een watertekort, zijn deze avonden de laatste jaren een begrip geworden in West-Friesland. Niet alleen is het een visitekaartje voor de brandweer in de regio, ook levert het veel blije gezichten op bij kinderen, ouders en opa's en oma's die komen kijken.

Bij alle evenementen wordt een waarschuwing gegeven door de West-Friese brandweer. Zo is deelname op eigen risico, en kan het water waarmee gespeeld wordt niet gedronken worden. Dit omdat gebruik gemaakt wordt van slootwater.