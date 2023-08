Dichtbij, goedkoop en kleinschalig: Zaanstad ontpopt zich tot studentenstad

Amsterdam barst zowat uit zijn voegen als studentenstad en dus nemen andere gemeenten in de provincie graag het stokje over om studenten te huisvesten. In het actieplan om studenten meer over Noord-Holland te spreiden, krijgt Zaanstad een prominentere rol. De enige studentenvereniging daar weet maar al te goed waarom. "Vanaf hier ben je binnen een kwartiertje in Amsterdam."

- Foto door Sjoerd Hilarius

Amsterdam studentenstad. Logisch met de VU, Uva en HvA geconcentreerd in de hoofdstad. De universiteiten en hogescholen trekken veel - ook internationale - studenten aan, die allemaal huisvesting nodig hebben. De onderwijsinstellingen kunnen nog geen officiële cijfers geven voor het komende academische jaar, maar afgelopen jaar studeerden ruim 125.000 studenten aan een Amsterdamse hogeronderwijsinstelling. Dit aantal zal de komende jaren door blijven groeien tot ruim 146.000. Tekst loopt door.

En dus moet het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting uitkomst bieden door studenten die in Amsterdam op studie zitten, elders in de provincie onderdak te bieden. Eind vorig jaar is een speciale 'studentenhuisvestingsregisseur' door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangesteld om 60 duizend extra betaalbare studentenwoningen te realiseren. "Wij zijn verwend als het gaat om studentenhuisvesting, want we willen als student het liefst in de oude binnenstad wonen", stelde die studentenhuisvestingsregisseur eerder. Maar die oude binnenstad zit al snel vol. En dus wordt een beroep gedaan op omliggende gemeenten om hierin te voorzien. Vooral Zaanstad is daarbij dus in trek. "En dat is heel logisch", zegt Toine Rietmann, voorzitter van de Zaanse Studenten Vereniging - de enige in de stad - in NH's Ontbijttafel. "Amsterdam is inderdaad nogal vol. Vanaf hier ben je binnen vijftien minuten op Amsterdam Centraal. In het weekend kun je naar het centrum toe, waar alle horeca geclusterd zit. Daardoor kom je als je een biertje in de stad doet, vaak allemaal bekenden tegen."

"Hier heb je een biertje voor 1 euro 24. Betere reclame kun je niet hebben" Student Toine

Maar voor een leuke avond hoef je Zaanstad helemaal niet uit, vindt Toine. Vol trots loopt hij door 'zijn' café. Een kroeg in het studentencomplex waar hij zelf woont in een kamertje ergens bovenin. Beneden kunnen biertjes worden getapt, volle flessen staan achter de bar en in de hoek staan lege kratten op elkaar gestapeld. "Hier heb je als lid al een biertje voor 1 euro 24. Betere reclame kun je niet hebben." Hij gaat op een barkruk zitten, met een pilsje in de hand. Hij is casual gekleed, iets wat volgens hem in de hoofdstad toch net wat anders gaat in studentenpanden. Tekst loopt onder foto van de kroeg door.

- Foto door Sjoerd Hilarius

Zo korporaal als dat het bij Amsterdamse studentenverenigingen kan zijn, zo normaal en gewoontjes, net als hijzelf, is het in Zaanstad, volgens Toine. "Het is hier toegankelijk. Kleinschalig. En de studentenkamers zijn heel goed betaalbaar."

Reactie gemeente Zaandam Wat zijn dan de exacte cijfers? Hoe veel studenten weten in plaats van Amsterdam omliggende steden te vinden? Gemeente Zaandam stelt tegenover NH dat het "denkbaar is dat meer studenten die in Amsterdam geen woonruimte kunnen vinden, zich nu op Zaanstad richten". Maar de gemeente zegt dat ze geen zicht heeft op het exacte aantal, aangezien de huisvesting plaatsvindt op de particuliere markt of via corporaties loopt. Want gemeentelijke bouwprojecten specifiek voor studentenhuisvesting zijn er (vooralsnog) niet. "Studenten in Zaanstad, of dat nu Zaanse jongeren zijn die in Amsterdam studeren, of studenten die vanuit Amsterdam woonruimte zoeken in Zaanstad, hebben hier eenzelfde positie als andere jongeren. Zij zijn aangewezen op jongerenhuisvesting van woningcorporaties, of op (kamer)verhuur in de particuliere sector."

'Beter dan Amsterdam' Studenten die niet zoveel in de boeken zitten, maar vooral uit zijn op elke dag feest, komen volgens Toine wel 'bedrogen uit'. "Het is hier niet zoals Amsterdam: dat je hier elke dag van de week uit kunt gaan. Maar als je in een stad dicht bij de universiteit of hogeschool wilt wonen: kom hiernaartoe!" Hij nodigt daarom andere studenten uit om eens een drankje bij hem te komen drinken in de studentenkroeg. Wie weet smaakt Zaanstad dan naar meer. "In ieder geval beter dan Amsterdam."