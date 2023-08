A9 richting Amsterdam helemaal afgesloten door zwaar ongeluk bij Amstelveen

Door een zwaar ongeluk met meerdere voertuigen is de A9 richting Amsterdam helemaal afgesloten. De vertraging loopt inmiddels enorm op, verkeer wordt op verschillende plekken van de snelweg geleid en er is een omrijroute ingesteld vanaf Badhoevedorp.

Rijkswaterstaat spreekt van een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. Op beelden is te zien dat een van die voertuigen vermoedelijk op de afzetting is geklapt bij de afrit Amstelveen-Stadshart.

Vertraging al meer dan een uur

Voor verkeer dat naar Amsterdam of verder naar het zuiden moet is een omrijroute ingesteld vanaf knooppunt Badhoevedorp: mensen worden omgeleid via de A10 en de A2. Verkeer dat al op de A9 stond wordt via afritten van de snelweg af geleid. De vertraging loopt fors op, volgens de ANWB is de vertraging ruim een uur.

Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is nog niet duidelijk. Gisteren was de A9 in de andere richting ook urenlang afgesloten door een ongeluk.