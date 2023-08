In de schaduw van grote cruiseschepen voeren ook riviercruises hordes toeristen Amsterdam in

De grote zeecruises zijn, al dan niet terecht, hét symbool voor hypertoerisme in de stad. Terwijl de discussie zich richt op die kolossen in de Passenger Terminal Amsterdam, komen de riviercruises gevoelsmatig misschien wel tussen de mazen van het net door. Maar welke invloed hebben zij op de stad?

De aantallen riviercruises die de stad aandoen zijn behoorlijk groot. Tegenover 105 zeecruises, stonden vorig jaar 2247 rivier cruises - ruim twintig keer zoveel. Ze liggen veel achter het Centraal Station in het IJ, maar ook op andere plekken in de stad, zoals in Amsterdam West bij de Suezhaven en in Amsterdam Oost bij de Sumatrakade.

Volgens Eke Eijgelaar, expert duurzaam toerisme aan de Breda University of Applied Sciences, is het aantal toeristen die de stad over het water binnenkomen van de zeecruise en de riviercruise ongeveer gelijk. Toch valt de riviercruise minder op. "Omdat ze gewoon net iets minder zichtbaar zijn dan schepen van tien, twaalf verdiepingen hoog", legt hij uit. "Maar als je de gemiddelde bezettingsgraden neemt van beide type schepen dan heb je het heel grofweg over hetzelfde aantal passagiers per jaar dat Amsterdam bezoekt."

Meer aandacht

In de cijfers over de riviercruises is terug te zien dat het aantal schepen dat de stad in vaart lijkt te groeien. Op basis van cijfers van de pre-covid jaren is te zien dat er 2007 cruises in 2018 en 1913 in 2019 de stad binnenkwamen.

Enkele passagiers van de riviercruise vinden het toch geen uitgemaakte zaak welke ervaring beter is. De rivier- of de zeecruise. "Wij hebben de zeecruise eerder gedaan en dat vonden wij leuk", vertelt een Amerikaan. "Alleen met de riviercruise krijg je betere aandacht. Zelfs het eten is beter." Een dame uit Manchester vertelt: "Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar de zee, omdat het flexibeler is. Het is groter en er is meer te doen aan boord."