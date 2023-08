Rondvaartboten bij Amsterdam CS niet bereikbaar per rolstoel, SP stelt vragen

De SP wil uitleg van het college van burgemeester en wethouders over de trappen die naar de nieuwe pieren van rondvaartboten bij het Centraal Station in Amsterdam leiden. Er is namelijk niet aan rolstoelgebruikers gedacht en dat zou volgens een bericht op het twitteraccount van de gemeente een bewuste keuze zijn.

Op Twitter werd eerder deze maand over de situatie geklaagd. Een ambtenaar antwoordde via het account webcare_020 dat de gemeente ervoor gekozen heeft om geen hellingbaan of lift aan te leggen omdat 'de rondvaartboten überhaupt niet rolstoeltoegankelijk zijn'.

Nieuwe pieren bij Centraal Station AT5

SP-raadslid Erik Bobeldijk wil weten of de gemeente over deze keuze heeft overlegd met rederijen en of die bedrijven zelf hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een lift of helling. "Heeft de gemeente het besluit genomen geen lift/helling aan te leggen, alleen gebaseerd op het feit dat op de meeste rondvaartboten je niet aan boord kan in een rolstoel? Of zijn er meer overwegingen geweest die de doorslag hebben gegeven?", vraagt hij ook. Bobeldijk vindt dat veel mensen op dit moment worden uitgesloten omdat ze de steigers niet kunnen bereiken. Hij vraagt hoe dat rijmt met de 'inclusieagenda van de gemeente Amsterdam'.

"De SP-fractie is van mening dat de middenkom van het Stationsplein een openbare ruimte is" Erik Bobeldijk, SP

Hij erkent dat de meeste rondvaartboten niet rolstoeltoegankelijk zijn, maar zegt dat bijna alle rederijen wel de mogelijkheid bieden om een rolstoel, rollator of buggy op de kade achter te laten en die in de gaten te houden. "De SP-fractie is van mening dat de aanlegsteigers en dus de middenkom van het Stationsplein een openbare ruimte is en dus toegankelijk moet zijn voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel of mensen die minder goed ter been zijn", schrijft Bobeldijk. De antwoorden worden over maximaal zes weken verwacht.

