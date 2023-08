Jong Ajax trekt aan kortste eind in duel met De Graafschap

In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen heeft Jong Ajax met 2-1 van De Graafschap verloren. De enige Amsterdamse treffer werd gemaakt door Kristian Hlynsson. De IJslander kreeg afgelopen zaterdag nog wat speelminuten in Ajax 1.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Jong Ajax op achterstand. In de zesde minuut was het Basar Onal die binnen de zestien binnenschoot voor de ploeg uit Doetinchem. Halverwege de eerste helft ging het wat beter lopen bij Ajax wat resulteerde in een paar mogelijkheden. Toch kwam de ploeg van trainer Dave Vos niet tot scoren in de eerste helft.

Maurice Steijn

Ook Maurice Steijn was met zijn technische staf aanwezig op Sportpark De Toekomst. Hij zag dat beide teams kansen kregen in de tweede helft. Het was De Graafschap met de tweede goal van de avond. Via een counter was het David Flakus Bosilj die in de 59e minuut de 0-2 maakte.

In de slotfase van de wedstrijd bracht Kristian Hlynsson de spanning terug in de wedstrijd. Oog in oog met keeper Mees Bakker bleef Hlynsson koel en maakte hij de aansluitingstreffer. Daarna werd Ajax niet meer gevaarlijk en zo ging De Graafschap met drie punten terug naar Doetinchem.

Door de nederlaag staat Jong Ajax onderaan in de eerste divisie met nul punten uit twee duels.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Jermoumi, Vos, Gooijer, Martha; Fitz-Jim (Julian Brandes/69) , Hlynsson, Misehouy; Banel (David Kalokoh/69), Rasmussen, Godts