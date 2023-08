Ook bewoners Houtmankade in Amsterdam dupe van slechte kademuur: werk begint volgende week

De straat wordt niet afgesloten, maar auto's moeten wel over de parkeerplaatsen rijden. Die parkeerplaatsen kunnen daarom niet gebruikt worden. De gemeente zegt het grootste deel van de werkzaamheden via het water uit te voeren en ook de aan- en afvoer van materiaal via water te doen. De omgeving moet er zo minder last van hebben.

De gemeente werkt in vier fases. Eerst wordt er een damwandscherm aangebracht. Daarna wordt de oude kademuur gesloopt en afgevoerd, daarna de nieuwe kademuur geplaatst en tot slot wordt de straat vernieuwd.