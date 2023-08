Amsterdam aA nl Groot feest op Amsterdamse Zeedijk tijdens jubileumeditie Hartjesdag: "Doe mij maar een pikketanussie!"

Groot feest op de Zeedijk in Amsterdam vandaag, want op de derde maandag van augustus wordt daar elk jaar Hartjesdag gevierd. Vrouwen verkleden zich als mannen en andersom. Het is een bijzondere editie, want precies 25 jaar geleden werd het feest nieuw leven ingeblazen.

Hartjesdag stamt vermoedelijk al uit de middeleeuwen. Het werd in de oorlog verboden door de Duitsers, maar wordt sinds 25 jaar weer gevierd. Daarom speciaal dit jaar een expositie over de geschiedenis van het feest, dat meer is dan alleen maar een verkleedpartijtje. "Dit soort dingen zijn nu ook gewoon heel belangrijk. Je ziet steeds meer geweld en agressie tegen LHBTIQ+-ers en mensen in drag", zegt Guido Leguit, uitbater van café 't Mandje. "Het is misschien een beetje gek na 25 jaar, maar het lijkt steeds belangrijker te worden."

Na een brunch aan lange tafels paradeerden de deelnemers zoals elk jaar over de Zeedijk. De mooiste outfits worden vanavond beloond met een heuse prijs en ook daarna wordt er nog wel even gefeest. "Ik ga zo nog wel verder naar de kroeg", zegt een bezoeker. "Lekker een pikketanussie halen." Eerder deze week waren we bij de voorbereidingen van deze extra feestelijke editie van Hartjesdag en doken we in de geschiedenis van het feest. Die reportage is hier te zien: