Bewoner door explosie getroffen huis in Amsterdam: "Heb geen ruzie, geen schulden en zit niet in de criminaliteit"

Meerdere explosies vanochtend vroeg bij twee woningen in de wijk Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost. Beide woningen liggen vlak bij elkaar én hebben hetzelfde huisnummer. De eerste explosie vond plaats om 5.00 uur in de Rosa Luxemburgstraat. De bewoonster was op het moment van de explosie niet thuis, maar haar zus, neefje en kleindochter wel. "Het is toch even schrikken als er zoiets gebeurt in je huis."

Ze wil wel met AT5 praten maar alleen anoniem. De bewoonster van het getroffen huis aan de Rosa Luxemburgstraat werd door haar zus uit bed gebeld. "Ze zei dat er een brandbom door de brievenbus was gegooid. Ik was bij mijn dochter op bezoek en die bracht mij naar Amsterdam. Toen ik aankwam was het wel even schrikken, want ik had de schade nog niet gezien."

Door de explosie ontstond ook brand. Deze is door de brandweer geblust. Niemand raakte gewond. Twee uur later klonken er iets verderop nog twee knallen. Op de Raden Adjeng Kartinistraat. De bewoonster van het huis aan de Rosa Luxemburgstraat was op dat moment in gesprek met de recherche. "We hoorden twee knallen achter elkaar. Die rechercheurs moesten daar gelijk naartoe en ik zei: drukke dag voor jullie vandaag. Ja toch?"

Opvallend is dat de twee getroffen woningen niet alleen een paar honderd meter bij elkaar vandaan liggen, maar dat ze ook hetzelfde huisnummer hebben. De politie onderzoekt of er een verband is. Op de eerste locatie is een in het zwart geklede verdachte gezien met helm op die in een wachtende auto is gestapt. Ook op de tweede locatie is een in het zwart geklede verdachte gezien.

De bewoonster van het huis dat als eerste getroffen werd heeft geen idee waarom zij een doelwit zou zijn. "De politie moet maar uitzoeken waar het vandaan komt, ik heb geen idee. Als ik het had geweten had ik wel gezegd: ik heb ruzie met die, of ik heb een schuld of ik zit in de criminaliteit, maar dat is het allemaal niet." Slapen doet ze komende nacht maar niet thuis. "Nee, ik voel me niet prettig en niet veilig. Ik hoop dat ze de dader snel vinden."