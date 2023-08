Vrouw bekneld tussen bankje en auto na 'ongelukkige aanrijding' door bejaarde in Hoofddorp

Een vrouw is vanmiddag op het Muiderbos in Hoofddorp gewond geraakt nadat een bejaarde vrouw achteruit reed en haar raakte. Het slachtoffer raakte bekneld tussen de auto en een bankje.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de bejaarde bestuurder achteruit reed en de vrouw 'op ongelukkige manier tussen het bankje en de auto terecht is geraakt'.

Flinke schade

Of het slachtoffer op het bankje zat of ernaast stond is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat het bankje compleet vernield is, ook de auto is flink beschadigd.