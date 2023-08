Politie sluit woning in Hoorn drie maanden na vondst van 189 wietplanten

Burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn heeft vanmiddag een drugswoning gesloten aan de Messing. In het pand werden 189 hennepplanten aangetroffen. Hierbij was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt.

Naast de planten werden in de Hoornse woning spullen aangetroffen voor een hennepkwekerij. Ook was er sprake van brandgevaar, door het illegaal aftappen van stroom. Hoewel de hennepgoederen al op 23 maart 2023 gevonden werden, is de woning vandaag verzegeld door de Hoornse burgemeester. Dit gebeurt voor een periode van drie maanden. De politie heeft de kwekerij ontmanteld en de hennep vernietigd.

Doorn in het oog

Het sluiten van drugswoningen in de gemeente Hoorn en de rest van West-Friesland komt de laatste jaren veelvuldig voor. Het is voor de zeven gemeentes een doorn in het oog, en zij hanteren een gezamenlijke aanpak voor het bestrijden van bijvoorbeeld hennepteelt in de regio.