Mireilles dochter komt thuis met babyschorpioen: meegereisd uit Corsica

De Zandvoortse Mireille Ottolini kreeg dit weekend de schrik van haar leven toen haar dochter Lotte (21) na een vakantiekamp thuiskwam met een wel heel bijzonder nieuw huisdier: een babyschorpioen. Het dier was in een slaapmatje meegereisd vanuit Corsica.

"Ze appte mij meteen", vertelt Mireille aan NH. "Mijn eerste reactie was: 'dat beest moet weg daar'", maar Lotte vond het allemaal wel interessant. Haar dochter is niet snel bang en ook van deze spinachtige met giftige staart was ze niet onder de indruk. Ze stopte het beestje in een tupperware bakje en nam het de volgende dag gewoon mee naar huis.

Lotte was als begeleidster mee met het boulderkamp [klimmen zonder touw, red.] en ontdekte het dier van een paar centimeter groot toen een jonge deelneemster haar slaapmatje uitrolde. Het meisje was net terug van een vakantie in Corsica.

"Het gebeurt een keer of tien per jaar"

"Hij blijft gewoon bij ons", vertelt Rob Dumont van de reptielenopvang. Net als Lotte reageert hij koeltjes op de vondst: "Het gebeurt een keer of tien per jaar dat vakantiegangers per ongeluk zo'n schorpioen meenemen. De laatste keer was tien dagen geleden. We hebben hier al een hele verzameling."

De 'Europese schorpioenachtige' die onder andere op Corsica en in Italië leeft, is volgens Rob niet levensgevaarlijk. "Van een prik kun je je wel een tijdje ziek voelen. Je krijgt dan last van duizeligheid, misselijkheid en maagkrampen. Dat is na een dag weer over."

Twee maanden zonder eten

De schorpioen is in goede conditie, maar ook dat verbaast Rob niet. "Zo'n beest kan een maand of twee overleven zonder eten." Geïnteresseerden kunnen het dier in Zwanenburg op komen halen. "Voor wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld."

Een maand geleden vond een Italiaanse toerist in Amsterdam nog een keizerschorpioen in haar koffer. Ook dat niet-levensgevaarlijke diertje had naar de reptielenopvang in Zwanenburg moeten gaan, maar de dierenambulance liet hem per ongeluk uit zijn doosje ontsnappen.