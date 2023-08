Woning Purmerend gesloten na vondst vuurwapen, geld, soft- en harddrugs

Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Purmerend heeft vandaag een woning in de Tigrisstraat in de wijk Weidevenne voor vier maanden gesloten. In de woning werd op 12 juni door de politie s oft- en harddrugs, een vuurwapen, munitie en een groot geldbedrag aangetroffen.

Bij de politie waren meerdere meldingen van Meld Misdaad Anoniem binnengekomen. De hard- en softdrugs die zijn aangetroffen betroffen hoeveelheden voor de handel. Daarnaast werden er ook verpakkingsmateriaal en een weegschaal aangetroffen.

Al maanden onrust

Het is al maanden onrustig in Purmerend. Zo werden er al meerdere woningen gesloten na drugsvondsten en/of explosief geweld. Ook ging er begin deze maand een messenverbod in na meerdere steekpartijen onder tieners in de stad.

