Worstelen met de roosters richting het nieuwe schooljaar: 'We kunnen in ieder geval open'

Terwijl basisschoolleerlingen in Noord-Holland nog een paar weken genieten van de zomervakantie, wordt er op de meeste scholen achter de schermen al hard gewerkt om alles voor het nieuwe jaar op orde te krijgen. En zoals bijna ieder jaar is het vooral de vraag of de roosters rondkomen. Voor scholen blijkt het weer flink puzzelen, blijkt uit een rondvraag van NH. "Ik heb er wel slapeloze nachten van gehad", zegt Tineke Butter, directeur van basisschool De Balein in De Rijp.

Protesten tegen teveel onbevoegden voor de klas, vierdaagse lesroosters voor de kinderen, een juf uit Friesland in Hilversum voor de klas en een banenmarkt in de Zaanstreek om meesters en juffen te werven. In de hele provincie was het afgelopen schooljaar onrustig door het lerarentekort. En ook komend schooljaar lijken er weinig zekerheden.

"We kunnen in ieder geval overal starten", zegt Jeanette de Jong, bestuurder van koepelorganisatie Blosse in Heerhugowaard waar 29 basisscholen onder vallen. "We hebben geen acute knellingen, maar het is dun ijs. Vroeger hadden we meer vet op de botten, een ruimere poule van leerkrachten die we konden benaderen of waar we op terug konden vallen. We zijn nu al blij dat we overal weer met een vijfdaags lesrooster kunnen beginnen."

Problemen met bezetting

Stichting Agora met 24 basisscholen in de Zaanstreek had afgelopen schooljaar ook de nodige problemen met de bezetting. "Maar alle scholen kunnen nu in ieder geval open", laat bestuursvoorzitter Gernanda Schutte weten. "Maar het is heel spannend geweest. We hebben moeten schuiven binnen de organisatie, spoedoverleggen gehad en op een aantal plekken zullen soms ook nog ondersteuners voor de klas staan onder begeleiding van leraren. Het is allemaal heel fragiel. Het zijn dagkoersen."