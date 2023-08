ANWB stopt voorlopig met verzekeringen voor fatbikes

De ANWB stopt om de fietsverzekeringen in het algemeen betaalbaar te houden. Vanwege de hoeveelheid diefstallen stijgen de gemiddelde kosten namelijk en daarmee ook de premies voor de klant. Dat de populaire fiets vaak gestolen wordt merkt de ANWB goed. "In sommige delen van Nederland is de kans op diefstal zelfs zo groot, dat het niet de vraag is óf, maar wanneer je fatbike gestolen wordt", zo stelt de verzekeraar.

Opvoeren

Daarnaast is de ANWB niet te spreken over de 'gevaarlijke trend' van het opvoeren van de fietsen. "Naast de financiële aansprakelijkheidsrisico’s die het met zich meebrengt, zorgt het ook voor gevaarlijke situaties op de weg", aldus Floor van Workum, CEO van ANWB Verzekeren.

Met een opgevoerde fatbike kan je bij een ongeluk flink in de financiële problemen komen. Als de fiets harder gaat dan 25 kilometer per uur, of als er gashendel op zit, lijkt de fiets voor verzekeraars te veel op een snorfiets. Bij een ongeluk ben je vervolgens niet meer verzekerd en moet je de kosten zelf betalen.

Aangepaste verzekering

De verzekeraar gaat de komende tijd bekijken of de populaire elektrische fiets toch weer verzekerd kan worden. Daar komen dan naar alle waarschijnlijkheid wel wat verandering bij kijken. Zoals een aangepaste premie, maar ook beveiligings- en stallingseisen.