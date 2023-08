Wat heeft Napoleon met Bussum te maken?

We moeten terug naar het jaar 1809. we waren toen Koninkrijk Holland. Onze koning was Lodewijk Napoleon, de broer van de echte keizer Napoleon, oftewel Napoleon Bonaparte.

Bij de Fransche Kamp hing vroeger op het parkeertrein een mooi uithangbord met een Franse soldaat. De betekenis hiervan was velen onbekend. "Het is geen Frans soldaatje wat daar afgebeeld is", zegt Klaas Oosterom van de Historische Kring Bussum. "Het is een Hollandse jongen, maar met een Frans uniform." Maar waarom hangt dat hier?

"Het is geen Frans soldaatje wat daar afgebeeld is. Het is een Hollandse jongen"

Koning Lodewijk Napoleon moest hier in Nederland een flink aantal soldaten zien te werven en beschikbaar houden als ze nodig waren voor de strijd. Want Nederland, of beter gezegd, Holland kon worden aangevallen. Dat kon ergens in het noorden van het land zijn, maar ook ergens in het midden van het land, aan de kust of misschien wel in Zeeland zijn. Hij koos een strategische plek om zijn troepen te stationeren. De hei bij Bussum, het gebied dat nu behoorlijk bosachtig is, was toen nog een open heideveld. Koning Lodewijk wierf maar liefst vierduizend Hollandse jongens en die legerde hij op de hei bij Bussum.

Slechts drie maanden

In juli 1809 viel Engeland Zeeland aan om te proberen Antwerpen te bereiken en daar de Franse vloot te vernietigen. Alle vierduizend Hollandse soldaten marcheerden richting Zeeland. Ze zijn nooit meer teruggekomen, want een paar jaar later, in 1812, moesten ze met keizer Napoleon mee om Rusland te veroveren. Ze werden onderdeel van zijn Grande Armée, het grote leger. De meeste van de jonge soldaten zijn in deze strijd omgekomen.

Na die tijd gingen de mensen het terrein, waar de soldaten een paar maanden verbleven, de Fransche Kamp noemen. Dat is de reden waarom we daar nu een seizoenskampeerterrein hebben met deze naam.