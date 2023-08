De touwtrektraditie van de Blaricumse kermis: 'Je moet trekken, niet douwen'

Na een flinke week feest in Blaricum is de jaarlijkse kermis woensdag afgesloten met het traditionele touwtrekken. Al sinds de jaren vijftig wordt deze krachtmeting gehouden in het dorp, vrijwel ongewijzigd. "En dat is de kracht", vertelt Frans Ruijter, dorpskenner en presentator van het evenement.

De volksspelen zijn al jaren de afsluiter van de kermis van Blaricum. De duo's rennen over de baan tijdens de handicaprace. De attracties hebben flink geronkt deze week. Maar er is één onderdeel wat de Blaricummers echt naar uitkijken: het touwtrekken. Deze wedstrijd wordt al sinds zeker de jaren vijftig gehouden.

Volgens dorpshistoricus Frans Ruijter is het touwtrekken en de kermis zelf een teruggooi naar het boerenverleden van het dorp. "De kermis is van origine natuurlijk een Katholiek oogstfeest." Al sinds de jaren vijftig is het de afsluiter van de feestweek. Sterker nog: sinds het jaar 1959 wordt het touwtrekken zelfs op exact dezelfde locatie gedaan, namelijk het Oranjeweitje voor de kerk. Daarvoor werd het op de toepasselijke Bierweg gehouden.

Regels en tips

Frans zelf is ook onderdeel van de historie, want hij mag dit jaar voor de 24ste keer de presentator van het touwtrekken zijn. "De regels zijn simpel: het is zes tegen zes en je wint als je de laatste tegenstander over de streep trekt", legt hij uit. "Bij ons wordt je wel door een waterstraal van de plaatselijke brandweer getrokken."

Het concept is in al die jaren ook weinig veranderd, maar naast de sportieve overwinning is er sinds kort ook de zogenoemde 'Peter Smitbokaal' te winnen. "Die is voor de speler of ploeg die zich het leukste kan presenteren." En voor de deelnemers heeft Frans nog een allerlaatste tip: "Je moet trekken, niet douwen."