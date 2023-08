Pieter Omtzigt start langverwachte eigen partij: kunnen Noord-Hollanders straks ook op hem stemmen?

Nu Pieter Omtzigt heeft aangekondigd dat hij meedoet aan de aankomende verkiezingen, is het de vraag in welke regio's zijn partij verkiesbaar is. De grootste hoeft hij niet te worden, zegt hij zelf. Alleen meedoen in Overijssel is daarom bijvoorbeeld ook een optie. Maar kunnen Noord-Hollanders straks ook op zijn partij Nieuw Sociaal Contract stemmen? Dit is hoe het werkt.

Sinds Pieter Omtzigt gisteravond aankondigde dat hij verkiesbaar is in november, kunnen alle peilingen van afgelopen weken de prullenbak in. Voorspeld was dat de PvdA/GL en de VVD de grootste partijen zouden worden, maar nu Omtzigt zich na lang wikken en wegen ook heeft gemeld, zijn de kaarten opnieuw geschud. Volgens de peilingen van I&O Research kan de partij van Omtzigt in november in één klap de grootste worden.

Kieskringen

Voor Noord-Hollanders is het nog even afwachten of zij straks ook op de piepjonge partij kunnen stemmen. Omtzigt heeft al duidelijk gemaakt dat hij wil meedoen in 'een vorm van verantwoorde groei', en overweegt om zich alleen in zijn eigen provincie Overijssel verkiesbaar te stellen.

Dat zit zo. Nederland telt twintig kieskringen, waarvan er één Bonaire is. Sommige provincies, zoals Overijssel en Limburg, bestaan uit één kieskring, maar de meeste provincies zijn onderverdeeld in meerdere regio's. Partijen zijn niet verplicht om in elke regio mee te doen. Zij kunnen er ook voor kiezen om zich in een enkele regio verkiesbaar te stellen.