Tanja Groen 30 jaar vermist: "Je kunt het niet afsluiten als je niet weet wat er is gebeurd"

Precies 30 jaar geleden raakte de toen 18-jarige Tanja Groen uit Schagen vermist. Na een avondje stappen met haar studentenvereniging kwam ze nooit meer terug in haar kamer in Maastricht. Tijdens de mis komende zondag in de Christoforuskerk in Schagen wordt extra aandacht besteed aan Tanja. Er wordt onder andere een kaarsje voor haar aangestoken en er staat een bos met 30 witte rozen, voor elk jaar dat de jonge studente vermist is.

"Haar vermissing leeft nog erg in Schagen", weet pastoor Eduard Moltzer. Hij heeft nauw contact met Tanja's familie. Haar foto staat zondag in de kerk tijdens de mis. "Het blijft verdrietig. Je kunt het niet afsluiten als je niet weet wat er is gebeurd met haar."

Tanja was net klaar met de middelbare school en zou in Maastricht gaan studeren. In de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 verdween ze nadat ze naar een feestje was geweest. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Veel zoekacties werden ondernomen en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zette vlak voor zijn dood Stichting de Gouden Tip (na zijn dood omgedoopt in de Peter R. de Vries Foundation) op. Dat moest 1 miljoen euro opleveren, in de hoop dat het bieden van veel geld alsnog nog tot een oplossing zou leiden.

Marc Dutroux

Dat geld kwam er, maar de gouden tip zelf niet. Eind vorig jaar werd bekend dat werd onderzocht of de Belgische seriemoordenaar Marc Dutroux wellicht toch iets met haar verdwijning te maken had. De politie Limburg en het Openbaar Ministerie geven aan met het zeer omvangrijke dossier bezig te zijn. "Het kan nog (vele) maanden duren voordat we conclusies kunnen trekken", laat Yolanda Dols van de politie Limburg desgevraagd weten.

De Peter R. de Vries Foundation geeft aan deze week via hun sociale media stil te staan bij 'de bijzondere en verdrietige' dag waarop het 30 jaar geleden is dat Tanja verdween.

Op verzoek van Tanja's vader is er deze zomer een oproep gedaan via sociale media om schoolfoto's te verzamelen waar Tanja op staat. Zowel op de originele oproep als de overgenomen oproep in de Facebookgroep 'Schagen en toen' zijn meerdere reacties gekomen.