Hooggeëerd publiek vanaf morgen weer welkom bij Circus Renz in Enkhuizen

Bij de rotonde aan de Dreef in Enkhuizen wordt deze dagen hard gewerkt aan de opbouw van Circus Renz. Vanaf morgenavond kan het hooggeëerde publiek weer kijken naar voorstellingen met acrobaten, jongleurs en verschillende dieren. In het weekend worden 's middags voorstellingen gehouden.

Wie denkt aan het circus kan bijna niet om de naam van Circus Renz heen. Het wereldberoemde Duitse circus werd in 1842 opgericht door Ernst Jacob Renz, en had speciale circusgebouwen in Berlijn, Bremen, Hamburg, en Wenen. Sinds 1990 worden de voorstellingen van Circus Renz ook in Nederland gehouden, en stond de grote tent met trapezes en andere attributen ook meerdere keren in Enkhuizen.

Deze week keert het circus met de bekende blauwe en gele kleuren opnieuw terug naar de West-Friese stad. Ondanks de warmte wordt er hard gewerkt om de grote circustent naast de rotonde aan de Dreef op te bouwen.

Twee paarden en een kameel

Verschillende dieren die met het circus meereizen - zoals paarden en kamelen - zochten gisteren de verkoeling op in de schaduw bij de vrachtwagens en andere kleine tenten. Een tweetal paarden en één kameel stonden bij de opbouw in de brandende zon, en graasden op het naastgelegen veld.

De eerste voorstelling van Circus Renz wordt morgenavond om 19.00 uur gehouden. Op donderdag houdt het wereldberoemde circus een actiedag, waarbij zowel kinderen als volwassenen met korting naar de show kunnen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Circus Renz, of tot een uur voor aanvang aan de kassa op de Dreef in Enkhuizen. De voorstellingen duren tot en met aankomende zondag.