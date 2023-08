Festival rond 100 jaar einde eiland: "Nou, op Wieringen hingen de vlaggen halfstok"

Stichting Cultuur binnen de Dijken herdenkt het einde van het eiland Wieringen. In 2024 is het honderd jaar geleden dat Wieringen door de Amsteldiepdijk werd verbonden met het vasteland. De stichting houdt daarom een Erfgoedfestival en zoekt deelnemers: Wieringer muziek, dans, theater en eten met alle verhalen van bewoners van Wieringen die op de één of andere manier bewaard moeten worden. Het moet groots worden, zegt initiatiefnemer Irene van Oers. "Ineens kregen de Wieringers buren. Hoe ga je daarmee om?"

In oktober wil stichting Cultuur binnen de Dijken een schrijfcursus houden om materiaal te verzamen over de veranderingen op het eiland. Irene van Oers: "Er komt iemand vertellen over de geschiedenis van Wieringen, we gaan mensen interviewen, er wordt gegrasduind in geschriften, in de Wieringer taal en in oude volksverhalen. Vervolgens gaan we na een masterclass scriptschrijven echt aan de slag met het maken van de teksten voor monologen, dialogen en scenes."

'Buutenlanders'

"Nou, de dag dat de dijk dicht ging hingen op Wieringen de vlaggen halfstok", vertelt Tiny van Teulingen van de Historische Verenging Wieringen. "Ze waren er allesbehalve blij mee. Er veranderde heel veel en de mensen waren bang voor het voorbestaan van het eiland, bang voor de visserij en dat er geen vis meer zou komen in het IJsselmeer en bang voor alle 'buutenlanders' die het werk zouden afnemen."