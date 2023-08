Na brand opent AH Haarlem tijdelijke locatie op braakliggend terrein

Share to Nextdoor

Op het braakliggende Sonnebornterrein langs de Spaarndamseweg beginnen vanaf vandaag de opbouwwerkzaamheden voor een tijdelijke Albert Heijn. Deze supermarkt vervangt vanaf 5 september de Albert Heijn aan het Soendaplein, die op vrijdag 11 augustus grote schade opliep door een brand.

Dat laat een woordvoerder van de supermarktketen aan NH weten. De afgelopen dagen is in de omgeving van het Soendaplein naar een alternatieve locatie gezocht voor een tijdelijke vervanger van de beschadigde supermarkt. De keuze is dus gevallen op het perceel langs het Spaarne. Tekst loopt door na de foto.

Deze week zijn de voorbereidingswerkzaamheden. Vanaf volgende week maandag wordt de tijdelijke winkel opgebouwd. Die opent op 5 september de deuren voor de klanten die nu niet meer op het Soendaplein terecht kunnen. Om de tijdelijke supermarkt heen worden ook voldoende parkeerplaatsen aangelegd. 'Voor einde jaar beschadigde supermarkt weer open' De verwachting is dat de herstelwerkzaamheden in de zwaar beschadigde supermarkt nog wel een aantal maanden gaan duren. De woordvoerder laat weten dat deze winkel voor het einde van het jaar wordt heropend. De tijdelijke locatie gaat dan weer dicht. Om die locatie worden hekken geplaatst, die na sluitingstijd worden afgesloten.

Brand De brand brak op 11 augustus uit in een vrachtwagen in het laad- en losgedeelte van de winkel aan het Soendaplein. Daar is dan ook de grootste schade. De rest van de winkel heeft ook flinke schade opgelopen door bluswater en roet. Tekst loopt door na de foto.

