Niet alleen Zandvoort, ook de IJmond wordt dit weekend overspoeld door racefans

De Grand Prix in Zandvoort trekt duizenden bezoekers. Volgens KHN Velsen en Citymarketing Velsen weten die F1-fans ook de IJmond goed te vinden. Hotels zijn volgeboekt en ook campings profiteren volop van de Formule 1. En dat zorgt voor de nodige drukte, de gemeente en Citymarketing Velsen roepen circuitbezoekers dan ook op om vooral met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Maar ook na afloop wisten de fans haar zaak goed te vinden. "Vanwege de drukte op het circuit was het lastig om aan drankjes en eten te komen. Dus we hadden behoorlijk wat gasten." En dat wordt ook voor dit jaar verwacht. "Ik denk dat alle terrassen rondom Zandvoort, dus Santpoort, IJmond, Velsen-Zuid en Driehuis, wel toestroom zullen ervaren van fietsers."

Volgens Huizinga en Dianne Weber van KHN Velsen, hebben racefans ontdekt dat Velsen relatief dichtbij is en het circuit goed te bereiken is per fiets. Weber heeft een eigen horecazaak in IJmuiden en heeft dit vorig jaar zelf ervaren. "We hadden een behoorlijke toeloop van mensen die kwamen lunchen voorafgaand aan de race. Daarna fietsten ze door naar Zandvoort."

Ook de hotels en campings profiteren volgens haar volop mee. "Een collega van het Apollo Hotel is bijvoorbeeld helemaal volgeboekt. En daar zitten zeker ook bezoekers van het circuit bij die ruim van tevoren hebben gereserveerd." Volgens haar is er veel enthousiasme voor het circuit in de IJmond, vooral nu Max Verstappen het zo goed doet.

Sponsoractie

En dat blijkt. Bij Voetbalvereniging SV Terrasvogels in Santpoort-Zuid is zelfs een tijdelijke camping opgezet speciaal voor F1-bezoekers. "We zijn hiermee begonnen als sponsoractie voor onze voetbalclub", aldus een van de initiatiefnemers, Mats Mul. En dat gaat erg goed. "We mikten op zo'n 300 bezoekers en daar zitten we al bijna aan." De meeste bezoekers zullen volgens Mul vrijdag arriveren. "We hebben grote schermen en gaan in ieder geval alle races uitzenden."

Speciale fietsroute

Voor degenen die naar het circuit gaan, is een speciale fietsroute uitgestippeld. "Gele borden leiden mensen heen en weer tussen het circuit", zegt Huizinga. En dat is mogelijk hard nodig.

Omdat de fietspaden in de Heerenduinen en Duin en Kruidberg vrijdag tot en met zondag zijn afgesloten, moeten fietsers om het Velsense duingebied heen rijden. Voor degenen die niet blindelings op de borden willen vertrouwen, is er ook een speciale route te downloaden via de website van IJmond.nl.