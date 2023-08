‘Reddingsactie’ KNRM op Gooimeer: luxe plezierjacht ligt kapot in het water

Op het Gooimeer, bij het eiland Dode Hond, heeft de KNRM gisteravond een plezierjacht 'gered'. Door een stroomstoring was alle elektriciteit uitgevallen waardoor de boot niet meer kon starten en 'dood in het water' lag. Na een melding vanaf het jacht, rukten vanuit Huizen twee reddingsboten uit.

Dat de KNRM niet alleen in acute noodgevallen uitvaart, bleek gisteravond bij het eiland Dode Hond in het Gooimeer. Twee reddingsboten waren vanuit Huizen het water opgegaan om een plezierjacht dat daar stil lag naar de haven te slepen.

Bij het jacht was, waarschijnlijk door een storing in de accu, alle stroom uitgevallen, waardoor het schip niet meer startte. De opvarenden belden met de telefoon naar de KNRM om 'opgehaald' te worden.

Buurman voer nog voorbij

Na een half uurtje wachten, kwamen twee reddingsboten met behoorlijk wat vermogen om het grote plezierjacht terug naar de haven te manoeuvreren. Ironisch genoeg was hun buurman uit de haven nog voorbij gevaren maar had niks opgemerkt en voer dus door.

Met opspuitend water achter de KNRM boten werd het jacht op zijn plek gelegd. Dat was nog best een klus om zo'n enorm roerloos jacht de 'box' van de haven in te krijgen. Met boeien en lijnen tussen beide boten lukte het de redders in nood de boot te parkeren.