Heropening pizzeria Rozengracht verder weg door 'aangestoken brand': "Het is zuur"

De brand bij het Italiaanse restaurant Porto Fino in Zaandam is volgens medewerkers aangestoken. "Er zijn zeker aanwijzingen die leiden tot brandstichting", zegt manager Storm die vanochtend vroeg wakker werd gebeld. Het is de tweede keer in korte tijd dat de zaak in vlammen opging.

Een politielint, rookschade en een resten van een scooter: bij de Rozengracht kijken de voorbijgangers naar de zwartgeblakerde gevel. Het is de tweede keer in zes maanden tijd dat het Italiaanse restaurant vlam vat. "Het is zuur vooral", benadrukt manager Storm. Eerder maakte NH hier een reportage over. Tekst gaat door onder de video.

"We waren net bezig met dat goed oplossen en na de bouwvak zou het herstel beginnen", vertelt Storm, die de manager is van het restaurant. De eigenaresse is op vakantie en hij heeft haar nog niet te pakken gekregen. Er was daarom ook niemand in het bovengelegen huis.

'Moed zakt in je schoenen'

Er is niemand in het restaurant, want het is nog onduidelijk hoe veilig alles nog is. "Je wil graag na de eerste tegenslag opnieuw beginnen", legt Storm over de aankomende verbouwing uit. "Herstellen en verdergaan. Dat het dan zo snel weer voorkomt, dan zakt de moed in je schoenen."



De eerste keer is de brand waarschijnlijk door doorgebrande stoppen ontstaan, nu lijkt het op de brandstichting. Volgens de medewerkers is op beveiligingsbeelden van het naastgelegen restaurant te zien dat er jongeren wegrennen. Zelf denken ze dat het om de hangjongeren gaan die regelmatig op de bankjes van 190.000 euro te vinden zijn

Na politieonderzoek zal duidelijk worden of de vermoedens juist zijn. In de tussentijd is het restaurant nog open op de Zuiddijk voor afhalen en bezorgen. "We laten ons niet uit het veld slaan. We gaan verder", beslist Storm resoluut.