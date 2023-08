Dubbel ongeluk zorgt voor chaos en afsluiting op A9

Bij een ongeluk op de snelweg A9 bij Zwanenburg is één gewonde gevallen. Door de botsingen, waarbij twee auto's en een motor betrokken waren, is de hele weg in de richting van Alkmaar afgesloten. Het is onduidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren.

Het dubbele ongeluk vond rond 09.00 uur vanochtend plaats. Volgens een woordvoerder van de politie botsten eerst een voertuig en de motorrijder op elkaar. Enkele tientallen meters verderop wist een andere automobilist de daardoor ontstane chaos niet te ontwijken, en raakte zo ook betrokken.

A9 deels afgesloten

De bestuurder van de motor is met onbekend letsel naar het ziekenhuis afgevoerd. Door het lopende politieonderzoek en de vele brokstukken zal het nog even duren voordat het wegdek ter hoogte van knooppunt Raasdorp is opgeruimd, en kan worden vrijgegeven.

"Je kunt je voorstellen dat dat het op de A9 nu een chaos is. Het is dan ook niet bekend hoe lang de afsluiting nog gaat duren," aldus de woordvoerder. Verkeer richting Alkmaar krijgt het advies om te rijden via de A4 en de A5.