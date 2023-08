Amsterdamse wijk wakker gehouden door twee explosies, ook mogelijk schoten gelost

Het was een drukke nacht voor bewoners van de wijk Ganzenhoef in Zuidoost. In een straal van ongeveer 250 meter ging er twee keer een explosief af, ook werden er eerder in de nacht mogelijk schoten gelost. De politie doet onderzoek of de drie incidenten iets met elkaar te maken hebben, maar heeft daar nog geen directe aanleiding voor. Er vielen geen gewonden.

Het begon vannacht op de Bijlmerdreef. Rond 00.45 uur kreeg een automobilist een voetganger op zijn motorkap, waarna hij de politie belde. De aangereden voetganger was echter nergens meer te bekennen. Tijdens een buurtonderzoek werd het voor agenten duidelijk dat er voorafgaand aan het ongeluk mogelijk ook was geschoten. Er is daarna in de wijk door de politie gezocht naar kogelhulzen en andere sporen, maar het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk geschoten is.

Brand na explosie

Rond 05.00 uur kreeg de politie nog een melding binnen vanwege een explosie bij de nabijgelegen Rosa Luxemburgstraat. Een explosief was afgegaan voor de deur van een woning. Een nog onbekende verdachte is gevlucht en liet een behoorlijke ravage achter. Door de explosie ontstond ook brand, deze is door de brandweer geblust.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) werd opgeroepen om te controleren of de plek veilig was. Vervolgens heeft de politie onderzoek gedaan voor de woning en in de buurt.