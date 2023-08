Onverwachte 'reclamestunt': Pieter Omtzigt 'steelt' naam van Naardens bedrijf

Het Naardense marketingbedrijf NSC staat sinds gisteravond volop in de spotlights. De reden laat zich raden: het bedrijf deelt haar naam met de net opgerichte politieke partij van Pieter Omtzigt. En dat leidt tot een opvallende stijging van het aantal bezoekers op de website. Mensen die meer willen weten over de politieke partij, komen op de website van het Naardense bedrijf terecht.

Medewerkers van het bedrijf zagen gisteravond meteen dat politicus Pieter Omtzigt hun naam heeft 'gestolen'. "We zagen natuurlijk meteen dat het dezelfde letters waren", vertelt Thomas Brouwers. Maar vanochtend kregen ze pas echt door wat voor gevolgen het heeft. Mensen die zoeken naar de politieke partij komen op de website van het Naarder bedrijf terecht. "Normaal hebben we zo'n honderd bezoekers per dag, vanochtend alleen al waren het er 2.500 stuks."

De naam van het bedrijf en de politieke partij zijn niet helemaal hetzelfde. Terwijl de nieuwe partij van de van het CDA afgesplitste Pieter Omtzigt staat voor Nieuw Sociaal Contract, staat het in het geval van het Naardense marketingbureau voor New Sales Company. "Collega's maken er al grapjes over: 'Wij van NSC stemmen op NSC', hoorde ik al. Wij vinden het alleen maar heel leuk."

Ongeplande reclamestunt

Voor het Naardense bedrijf is dit natuurlijk ongeplande reclamestunt van jewelste. "Ze mogen ons altijd bellen om hun marketing te doen, in feite hebben we al een soort partnerschap", grapt Brouwers.

Toch vind hij het gek dat Pieter Omtzigt van te voren niet even gebeld heeft met het bedrijf, want bijvoorbeeld met de website is er nu al verwarring. Veel mensen zullen zoeken op nsc.nl, terwijl Omtzigt met zijn nieuwe partij voor nieuwsociaalcontract.nl lijkt te gaan. "Ze hadden ons kunnen bellen om in ieder geval te laten weten dat we dezelfde afkorting hebben", stelt Brouwers.

Nog meer bezoekers

Het bedrijf verwacht dat bij de verkiezingen dit najaar de clicks nog meer door het dak zullen gaan. "Straks zie je NSC naast de VVD en het CDA staan, dat wordt toch een apart gezicht."

Of het bedrijf op een leuke manier erop gaat proberen in te spelen weten ze nog niet.