Ready for take off: al meer dan 50 jaar wordt er gevlogen op 'Airport Huizen'

Omdat Vliegveld Huizen een echt geregistreerde luchthaven is, weet ander regulier luchtverkeer ook dat hier gevlogen wordt. Normaal gesproken is de vlieghoogte 120 meter maar vanwege de officiële status mogen piloten van de modelvliegtuigen hier tot 300 meter hoogte vliegen. Best handig als je wat wilt stunten óf als je les krijgt, zo ontdekten onze verslaggevers.

In het enorme grasveld is met grote zorg een start- en landingsbaan gemaaid, omdat de Model Club Huizen (MCH) de grond huurt van de gemeente als vliegveld. Ook de letters MCH zijn voor de gelegenheid in het gras gemaaid.

Wie zich op een mooie dinsdag, donderdag of zondag naar de Wolfskamer in Huizen waagt om bijvoorbeeld de hond uit te laten, loopt de kans voor stijgend en dalend luchtvaartverkeer een klein ommetje te moeten maken. Modelvliegtuigen kunnen over de boomtoppen komen aanzetten voor hun 'final approach'.

Alles draait om veiligheid, vertelt Van Zomeren. Als een piloot de landing inzet, roept hij "landing!" en de eerste die het hoort, roept dan terug "baan is vrij", als er veilig geland kan worden. "Zo'n propeller maakt rond de 25 duizend toeren, we zijn dus héél voorzichtig". "Het is net een gehaktmolen", vult Remco, een leerling vlieger en bouwer van modelvliegtuigen, aan.

Veel vliegtuigen die zondag staan te glimmen in de zon zijn door de leden zelf gebouwd. Soms samen, vaker alleen door de hobbyist zelf. Maar modelvliegtuigen zijn ook gewoon te koop. De prijs kan blijkbaar nogal variëren: tussen de modellen staat er een van 50 euro maar exemplaren gaan ook voor enkele duizenden euro's van de hand.

Sociaal en behulpzaam

Voor de, voornamelijk mannelijke, piloten is de MCH ook een sociale club. Iedereen is bereid om elkaar te helpen en allemaal hebben ze wel hun expertise ergens in. De een is goed met de besturingssystemen, de ander weet alles van de tweetakt, viertakt of de elektrische motortjes van de vliegtuigen.

Verschillende leden vertellen dat de gewone burgerluchtvaart af en toe meekijkt met de modelvliegers, juist vanwege het feit dat ze elektrisch vliegen. Op dit moment is vooral een goede accu nog een uitdaging dus dat grote Boeings elektrisch gaan vliegen, zal nog even op zich laten wachten.

Stuntpiloot

Johan is ondertussen, onder het goedkeurend oog van zijn vader, bezig het grootst aanwezige toestel te starten. Dit gaat op een linke manier door aan de propeller te draaien. Na de start laat Johan zijn 'vlieguren' zien: hij is een volleerd stuntpiloot die meerdere flyby's ondersteboven langs laat razen. Ook loopings en andere luchtacrobatiek laat de piloot schijnbaar moeiteloos zien.

Als uiteindelijk de verslaggevers van NH Gooi ook wordt uitgenodigd achter de stuurknuppel, blijkt het vliegen nog niet heel makkelijk. Instructeur Van Zomeren brengt zelf eerst het vliegtuig naar aanzienlijke hoogte en zegt: "Het zijn millimeter beweginkjes die je met je duimen maakt".

De verslaggever neemt de besturing over als Van Zomeren aangeeft: "Jij hebt de controle". Maar al gauw raakt het vliegtuig bijna in een vrije val en Van Zomeren neemt met zijn besturingsapparaat de controle weer over.

Crash

Elke aanwezige piloot vertelt dat je altijd wel een keer een vliegtuig crasht. Of je er nou een bouwt of een koopt; iedereen schrijft het toestel meteen af "in zijn hoofd". Er komt een moment dat het kapot gaat.

De oud-voorzitter en instructeur heeft vandaag ook een gloednieuw toestel meegenomen voor een 'maiden voyage'. Hij roept de assistentie in van een collega om mee te kijken bij de start. Na een prachtige vlucht en een landing die wel met de neus in het gras eindigt, kan Van Zomeren tevreden terugkijken op een kist die heel bleef na de eerste vlucht.