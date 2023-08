Geen extra bussen tijdens groot onderhoud busbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Wie vanaf vandaag bus 397 of nachtbus N97 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep neemt, moet even goed opletten: in verband met onderhoud aan de busbaan zijn sommige haltes tijdelijk buiten gebruik en moeten reizigers (een flink eind) omlopen. Extra busjes laten rijden is volgens Connexxion vanwege het krappe personeelsbestand geen optie. De werkzaamheden duren tot en met 1 september.

Vervallen haltes (rood kruis) en vervangende haltes (groen vinkje) - Connexxion

De bussen rijden in die periode een aangepaste route. Volgens Connexxion levert dat in Nieuw-Vennep geen problemen op, omdat de aangepaste route met vervangende haltes parallel en op steenworp afstand van de busbaan loopt. "In Hoofddorp is de overlast wat groter", vertelt woordvoerder Rick de Vries. De overlast is het grootst voor bewoners rond de halte Toolenburg-Zuid. Omdat daar geen andere bussen richting Hoofddorp Station langskomen, moeten zij naar de dichtstbijzijnde halte lopen. Dat is de halte bij winkelcentrum Toolenburg, op zo'n 700 meter van de halte Toolenburg-Zuid, waar lijn 169 langskomt. Buurtbewoonster Sascha de Boer trekt op Twitter aan de bel over die afstand en de tijdelijk verminderde mobiliteit. Tekst gaat verder onder Tweet

Sascha maakt zich zorgen over Hoofddorpers die slecht ter been zijn en daardoor tot begin volgende maand thuis komen te zitten. "Dat is inderdaad lastig", erkent de woordvoerder van Connexxion tegen NH. Volgens hem heeft het vervoersbedrijf wel degelijk geprobeerd de overlast te verminderen, maar bleek een oplossing niet mogelijk. "Connexxion heeft de aannemer [red. aangesteld door provincie Noord-Holland] gevraagd om het onderhoud aan de busbaan in twee delen uit te voeren, om bussen alsnog gebruik te kunnen laten maken van één rijstrook, maar dat bleek niet mogelijk."

"Het is al een uitdaging om genoeg personeel te vinden voor de reguliere bussen" Woordvoerder Connexxion Rick de Vries

Een tweede optie was de inzet van extra busjes in het gebied waar geen vervangende bushaltes mogelijk zijn. "Daar is simpelweg geen personeel voor. Het is al een uitdaging om genoeg personeel te vinden voor de reguliere bussen." Voor omwonenden van de haltes Toolenburg-Oost en Graan voor Visch is de overlast minder groot. Op maximaal honderd meter van de tijdelijk opgeheven haltes van lijn 397 liggen haltes van lijnen 169 of 300, die beiden Hoofddorp Station als eindbestemming hebben. Reis jij t/m 1 september met bus bus 397 of nachtbus N97? Connexxion heeft de alternatieve bushaltes en -routes op een rijtje gezet.