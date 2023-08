Vrijgelaten verdachte dief van West-Friese 'camperbende' opnieuw opgepakt

Een mogelijke crimineel uit het West-Friese Abbekerk lijkt opnieuw de fout in te zijn gegaan. De 30-jarige is verdachte in de zaak ' camperbende ' en mocht dat onderzoek in vrijheid afwachten. Tot hij vorige maand, zo zegt de politie, op heterdaad wordt betrapt bij een loods met een gestolen camper van een Duitse toerist.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na vragen van NH. De man blijft nu nog wel zeker drie maanden in voorarrest, net als een 26-jarige man uit Grootebroek.

De laatstgenoemde man is een nieuwe verdachte, mogelijk ook onderdeel van een groepering uit West-Friesland die in wisselende samenstellingen nietsvermoedende toeristen uit Nederland en het buitenland besteelt van hun camper.

Het gaat om gedupeerden in kustplaatsen als Julianadorp, Bergen aan Zee, Zandvoort, Volendam en Egmond aan Zee. Daarvoor zijn er al drie daders veroordeeld.

Deze 30-jarige Abbekerker is nog niet voorgekomen en mocht het onderzoek in vrijheid afwachten. Het OM stelt nu dat hij opnieuw de fout in is gegaan. Op 8 en 14 juli zijn er campers gestolen van toeristen in onder meer Zandvoort.

Gestolen camper in loods

Een Duitse kampeerder doet er aangifte van en de politie start een onderzoek. Ze komen terecht bij een loods in Middenmeer, waar ze de bekende verdachte en nog twee mogelijke handlangers aantreffen.

In de loods staat dan ook de gestolen camper. Alle drie worden ze dan opgepakt. Of ze nog mogelijk nog andere diefstallen hebben gepleegd, wordt nog onderzocht. De twee West-Friezen moeten zich over een paar maanden tegenover de rechter verantwoorden.

De derde 'betrapte' verdachte, een 29-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats, is kort na zjin aanhouding weer vrijgelaten. "De kans dat hij opnieuw de mist in zou gaan, wordt als laag tot matig ingeschat", aldus een woordvoerder.