Pavlidis en De Wit helpen AZ aan zege tegen RKC

AZ heeft RKC verslagen in Waalwijk. De Brabanders kwamen tegen de verhouding op voorsprong via Michiel Kramer, maar de Alkmaarders stelden na de rust orde op zaken: 3-1. Door de zege behoudt AZ de koppositie op doelsaldo in aanloop naar het tweeluik tegen SK Brann in de Conference League.

Vangelis Pavlidis en Dani de Wit - Pro Shots / Toin Damen

In tegenstelling tot afgelopen donderdag was AZ op één plekje gewijzigd. Jordy Clasie ontbrak wegens een blessure, zijn vervanger was Kenzo Goudmijn. Zijn basisdebuut in de eredivisie. Vangelis Pavlidis kreeg de bal op een presenteerblaadje van Yukinari Sugawara. De Griek kon niet controleren. De Alkmaarders bleven hierna levensgevaarlijk via Jens Odgaard en Pavlidis (kopbal op de lat). Tegen de verhouding kwamen de Waalwijkers op voorsprong. Dani de Wit maakte hands en Michiel Kramer mocht aanleggen voor een strafschop. Hij faalde niet en zo werd het 1-0 voor RKC. Tekst gaat verder onder de foto.

Michiel Kramer - Pro Shots / Marcel van Dorst

Pascal Jansen was ontevreden en greep hard in; Ruben van Bommel en Odgaard werden gewisseld. Ernest Poku en Mayckel Lahdo waren hun vervangers. Het gewenste resultaat betaalde zich snel uit. Een schot van Pavlidis werd van richting veranderd door Dario van den Buijs: 1-1. Niet veel later zorgde De Wit voor de 2-1 op aangeven van Pavlidis. In de slotfase zorgde de Griek zelf voor de beslissing. Door de zege op RKC neemt AZ de koppositie weer over. De Alkmaarders hebben een doelpunt meer gescoord dan FC Twente. Na het Europese tweeluik tegen SK Brann is Vitesse de tegenstander. Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Bazoer, Möller Wolfe (Kasius/84); Goudmijn, Mijnans, D. De Wit (Kwakman/85); Odgaard (Lahdo/46), Pavlidis, Van Bommel (Poku/46)