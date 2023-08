Veertig jaar na de moord op Kerwin Duinmeijer: "Het doet elke dag nog pijn"

Veertig jaar geleden werd Kerwin Lucas Duinmeijer vermoord midden in de Damstraat in Amsterdam. De moord op hem wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland na de Tweede Wereldoorlog en groeide uit tot het symbool voor de strijd tegen racisme. Ook voor de broer van Kerwin: "In de afgelopen veertig jaar is racisme zichtbaarder geworden, maar zeker niet minder."

230820_herdenkingkerwin_NH - NH Nieuws

In de nacht van 20 op 21 augustus 1983 loopt de vijftienjarige Kerwin met vrienden over de Damstraat, wanneer er een woordenwisseling ontstaat met twee skinheads als ze uit een snackbar komen. Een derde skinhead van zestien jaar voegt zich erbij en steekt uiteindelijk Kerwin neer. Kerwin overlijdt uiteindelijk door bloedverlies, omdat een taxi hem eerst niet wilde meenemen. Zijn overlijden gaat als een schokgolf door de rest van Nederland. Er volgen veel protesten, ook in Amsterdam.

Purly Lucas denkt nog elke dag aan zijn broer. "Hij was een lieve broer, een geweldig charisma, met een mooie toekomst voor zich", herinnert hij zich. "Elke dag voel ik nog de emoties en de pijn." Toch is hij blij dat Kerwin elk jaar nog wordt herdacht. "In die veertig jaar is er weinig veranderd op het gebied van racisme. We moeten nog steeds vechten op racisme tegen te gaan", aldus Purly Lucas. Annemarie de Wildt, conservator van het Amsterdam Museum, sluit zich daarbij aan. "Het is heel treurig dat dit na veertig jaar nog steeds moet, maar het is heel goed om de strijders en voorgangers te spreken om te kijken hoe zij dat deden," zegt de Wildt.

Tentoonstelling Momenteel is er een kleine tentoonstelling over Kerwin Lucas Duinmeijer en het herdenkingsbeeld Mama Baranka in het Amsterdam Museum. Deze is te zien tot en met 2 september.