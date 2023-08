Bankpasfraudeur na achtervolging aangehouden in 't Veld

Een 53-jarige Groninger is aangehouden in 't Veld voor het frauderen met betaalproducten. De politie arresteerde hem op heterdaad nadat hij een hoogbejaarde vrouw uit de gemeente Hollands Kroon voor de zoveelste keer wilde oplichten.

De bejaarde vrouw wordt voorafgaand aan de aanhouding telefonisch benaderd door oplichters die doen alsof ze bankmedewerkers zijn. Na aandringen bij de vrouw maakt zij meerdere malen geld naar hen over.

In de val

De vrouw vertrouwt het zaakje uiteindelijk niet en praat erover met mensen in haar omgeving. Deze mensen lichten hierop de politie in, die in actie komt. Wanneer de fraudeur opnieuw contact met de vrouw opneemt en zegt dat hij langs wil komen om haar bankpas op te halen, wordt hij in de val gelokt. De politie staat de Groninger namelijk op te wachten wanneer hij bij zijn slachtoffer aanbelt.

Mogelijke mededaders ontkomen

Wanneer de 53-jarige man inziet dat hij in de val is gelokt, slaat hij op de vlucht. Na een korte achtervolging houdt de politie de man op heterdaad aan. Een politiehond wordt ingezet om op de vluchtroute te zoeken naar achtergebleven sporen. Volgens de politie zijn 'mogelijke mededaders helaas ontkomen'.