Toch geen happy ending voor bruinvis Jack: "Konden hem niet meer redden"

Waar medewerkers van SOS Dolfijn en iedereen die betrokken was voor vreesde is vandaag gebeurd: bruinvis Jack is overleden. Dat meldt de opvang vanmiddag Facebook.

"Het is gewoon een k*tdag hier", vertelt Annemarie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn tegen NH. "Als een bruinvis of dolfijn op het strand ligt dan weten we dat ze balanceren tussen leven en dood. Meer dan de helft van de gevallen lukt het, maar soms dus niet."

Toch zagen ze de kansen van Jack niet per se slecht in. "We waren in eerste instantie heel hoopvol. Hij kwam in verschrikkelijke toestand aan, maar het was wel zo dat we de behandeling durfden te starten."

Tij niet meer keren

De toestand van het dier was, nadat hij woensdag werd gevonden, in korte tijd zodanig verslechterd, dat een dierenarts hem moest inslapen. "Ondanks alle inzet van het team, konden we het dier niet meer redden helaas. Een grote teleurstelling voor het team", laat het team dat Jack onder hun hoede nam weten onder de Facebook-post.

Hoewel het team donderdag en vrijdag hoopvol bleef, ging het sinds gistermiddag ineens minder goed met de bruinvis. "Hij was passiever, niet meer gretig op zijn vispap. Vannacht is hij gaan braken en dat is een heel slecht teken. Toen we hem vanmorgen onderzochten waren zijn bloedwaardes zo slecht dat we het tij niet meer konden keren", aldus Van den Berg.

